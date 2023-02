NEWTUSCIA/UMBRIA – STRONCONE – Il prossimo appuntamento con il seminario “Erbe nel monastero”, promosso dai Ricostruttori nella preghiera sui metodi naturali per curarsi, approfondire la conoscenza di sè e degli aspetti della cura spirituale, presso il monastero di San Simeone a Stroncone, è in programma domenica 26 febbraio dalle ore 9.30 alle 17 e sarà dedicato al tema: “Dove andiamo e perchè ci ammaliamo” con i contributi di Massimiliano Collodi monaco, di Francesca Catalano professoressa di scienze naturali che affronterà il tema “Dalla natura un aiuto per alleviare i traumi della vita”, di Massimo Formica medico e fitoterapeuta: “Le cure preventive del periodo invernale” e Andrea Stroppiana, esperto in trasformazioni fitoterapiche, che tratterà dei processi di distillazione e creazioni di creme curative, in particolare di Bardana e Consolida.

Il progetto delle “Erbe nel Monastero” è un percorso di conoscenza ed esperienza del mondo vegetale. Attraverso l’aiuto di medici, professori ed esperti del settore si potrà approfondire la conoscenza del mondo vegetale nell’aspetto curativo, alimentare e spirituale. Per informazioni e iscrizioni: 348.9016431.

Padre Massimiliano Collodi

Monaco e sacerdote della comunità religiosa dei Ricostruttori nella preghiera da più di 20 anni. Laureato in teologia e specializzando in teologia interconfessionale presso l’università Lateranense. Insegna la meditazione profonda di matrice cristiana o chiamata anche pratica dell’Esicasmo, nel Monastero di San Simeone a Stroncone

Dott. Massimo Formica

Neurologo, fitoterapeuta, psicoterapeuta, medico ayurvedico, ipnoterapeuta, medico ambientale responsabile ISDE provincia di Terni, si occupa di scienze omiche e stati coscienzioso, ha scritto alcuni libri e vari articoli.

Prof. ssa Francesca Catalano

laureata in Scienze Agrarie con tesi sperimentale sulle tecniche di propagazione delle piante in vitro, abilitazione per esercitare la professione di Agronomo, exx docente di Scienze del Liceo Artistico di Terni

Andrea Stroppiana

economista, docente all’Università La Sapienza e presso alcuni Master internazionali, si occupa di Cooperazione, Monitoraggio e Valutazione da più di 25 anni e di trasformazione di piante medicinali da più di 40. E’ formatore da più di venti anni presso diverse Agenzie delle Nazioni Unite e da qualche anno affianca l’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sulle tematiche della salvaguardia ambientale negli interventi di cooperazione internazionale come consulente esterno di Sogesid Spa, in house del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).