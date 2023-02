NewTuscia – VITERBO – Settimana senza gara ufficiale, ma di intenso lavoro per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT in preparazione della seconda parte di campionato che ripartirà domenica 5 marzo.

La successiva formula del torneo vedrà ogni team giocare una sola gara con ciascuna compagine dell’altro girone, disputando in casa, con formula ad orologio, le partite con chi la precede in classifica e fuori casa con chi la segue. I biancostellati esordiranno domenica prossima al PalaMalè con la Carver Roma, seconda classificata nel girone B, per poi affrontare nell’ordine Anzio in esterna, la imbattuta Virtus Roma a Viterbo, il Pass a Roma, Formia in casa, la Tiber nella capitale, la SMIT al PalaMalè, la Virtus a Valmontone, Cassino tra le mura amiche e chiudere la seconda fase contro Alfa Omega ad Ostia.

Le prime due classificate nella graduatoria generale verranno automaticamente promosse in serie B, mentre le successive otto squadre disputeranno i playoff per gli altri tre posti attualmente a disposizione per il salto di categoria.

L’Ortoetruria-WeCOM, che dopo un inizio di stagione non brillante si era prontamente ripresa inanellando una serie importante di vittorie, paga l’imprevista non brillante prestazione di domenica scorsa contro Frascati, dove un risultato positivo avrebbe significato il terzo posto nel girone per i viterbesi, mentre la sconfitta subita ha portato il team di Fanciullo in un gruppo formato da quattro squadre a 20 punti.

La dirigenza ha ribadito il proprio obiettivo fissato ad inizio stagione ed ha chiesto fortemente a staff e giocatori il massimo impegno e tutta la convinzione possibile per raggiungerlo. Proprio in questo fine settimana la società biancoblu sta lavorando intensamente per definire un nuovo arrivo in maglia stellata di un rinforzo di valore per il prosieguo della stagione, che tutti si augurano possa essere disputata con la qualità, l’agonismo e la consapevolezza dei propri mezzi che sono sempre state le caratteristiche vincenti del roster viterbese.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo