NewTuscia – TARQUINIA – Il Sindaco Giulivi ricorda Maurizio Costanzo e il suo legame con la città di Tarquinia. Il grande conduttore televisivo aveva infatti diretto e presentato per due anni il “Premio Tarquinia Cardarelli” tra il 2006 e il 2007, durante la prima amministrazione Giulivi, nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria in Castello.

Innamorato della città di Tarquinia, Costanzo aveva più volte espresso il suo apprezzamento per la bellezza del posto, ed era anche grande appassionato della figura di Vincenzo Cardarelli, che aveva conosciuto personalmente in età giovanile. Nei due anni in cui il celeberrimo presentatore diresse il premio, portò nella città di Tarquinia numerose personalità del calibro di Paolo Mieli, Riccardo Iacona, Andrea Camilleri, Joaquin Navarro Valls, Ernesto Galli Della Loggia, Giovanni Minoli, Giovanni Floris, Magdi Allam, Dacia Maraini, Vittorio Feltri, Ferruccio De Bortoli, Giobbe Covatta, Rossella Falk ed altri.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ricordano con profonda stima ed amicizia il grande giornalista, autore e conduttore televisivo.

Tarquinia, 25.02.2023