NewTuscia – ROMA – Continua per la Lazio la collaborazione con l’associazione donatori midollo osseo; infatti la squadra bianco celeste scenderà in campo nel riscaldamento contro la Sampdoria con la maglia sponsorizzata Mizuno che reca la scritta “ADMO, Donatori di Vita”.

La sensibilizzazione continuerà nelle scuole e con la produzione di appositi gadget. Inoltre alcuni giocatori realizzeranno video per spiegare l’importanza della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, e saranno riservati dei biglietti per le gare in casa ai pazienti affetti da malattie oncoematologiche.

