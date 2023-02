NewTuscia – SORIANONELCIMINO – “Con grande soddisfazione abbiamo accolto il prestigioso invito per intervenire ad una conferenza internazionale ed esporre il nostro progetto BEST. – spiega il sindaco Roberto Camilli- Abbiamo partecipato ad una conferenza online, promossa dalla sede europea di Bruxelles, dove siamo stati invitati come Best Practice per spiegare il progetto di gemellaggio realizzato lo scorso autunno, precisamente ad ottobre. La conferenza – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Rachele Chiani- è stata l’occasione per illustrare le nostre attività ad altri paesi europei che si stanno cimentando nella progettazione.” Il progetto, sviluppato in collaborazione con Ace20, ha visto partecipare paesi provenienti da Malta, Lettonia, Ungheria e Cipro, per affrontare le diversità culturali e le tradizioni dei vari Paesi, nell’ambito del progetto Town Twinning- Call2021.

“È stato molto gratificante – concludono – poter parlare della nostra esperienza e confrontarsi con gli partecipanti alla conferenza.”

Ufficio stampa

Comune di Soriano nel Cimino