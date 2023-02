La troupe della Rai è venuta a girare i primi di febbraio, con Marcello Masi e Daniela Ferolla hanno visitato la nostra Città dei Papi, variegata e ricca di mille risorse. La troupe della Rai è venuta a girare i primi di febbraio, con Marcello Masi e Daniela Ferolla hanno visitato la nostra Città dei Papi, variegata e ricca di mille risorse.

“Viterbo continua a far parlare di sé anche fuori dalle mura cittadine” – commenta la Sindaca Chiara Frontini – “di questo siamo onorati, significa che siamo sulla strada giusta dell’intensa attività di promozione turistica, mentre continuiamo a lavorare per colmare le criticità e rendere Viterbo sempre più accogliente.”

Il racconto sarà incentrato sulla Viterbo del green, dell’innovazione e della sostenibilità in un viaggio pieno di sorprese: dal Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università della Tuscia, dove scopriremo un disidratatore smart per prodotti agro-alimentari, che, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale ha un impatto ambientale di gran lunga ridotto rispetto alle attuali apparecchiature; fino ad arrivare alle terme, risorsa naturale che ci ha resi famosi in tutto il mondo per le sue infinite qualità.

In questa puntata verrà valorizzata la loro importanza terapeutica.

