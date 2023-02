Giuseppe Mariuccci, in arte “Peppone”, dell’omonimo locale è venuto a mancare questa mattina, domani i funerali alle ore 16:00 presso il Duomo

NEWTUSCIA/UMBRIA -PERUGIA – Triste notizia per tutti i perugini e non che hanno avuto il piacere di recarsi almeno una volta, nello storico ristorante perugino “ Peppone”, infatti è venuto a mancare Giuseppe Mariucci, in arte Peppone.

Aprì il primo storico locale in via Baldeschi nel 1980 proponendo sin dall’inizio ricette tipiche della cucina perugina. In seguito, per riuscire a soddisfare la richiesta del vasto pubblico, si trasferì in via Cesare Battisti. Tutti i perugini, e non, hanno potuto apprezzare le squisite pietanze realizzate con certosina attenzione nella ricerca delle materie prime con tanto di spiegazione che Peppone forniva ai clienti, nel presentare i piatti, per informarli sulla procedura di preparazione.Dopo una lunga carriera coronata da successi personali nel settore della gastronomia, all’età di 82 anni, lascia la consorte Luciana Cirimbilli, le figlie Roberta e Rita, il genero Giuseppe e i nipoti Alessandro, Margherita e Alessio. La cerimonia funebre si terrà domani pomeriggio alle ore 16 presso il Duomo di Perugia.

La redazione umbra di newtuscia, porge sentite condoglianze ai familiari e amici.