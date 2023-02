Il Tema discusso, l’accordo di programma de Acciai Speciali Terni Arvedi

“Interlocuzioni costanti, in discontinuità con il passato, per un accordo di programma che rilanci AST Arvedi e il comprensorio”

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – Ieri pomeriggio si è svolto nella sede della regione Umbria a Perugia, un incontro tra le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil, le organizzazioni metalmeccaniche Fim Fiom Uilm, con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, per discutere l’Accordo di programma di Acciai Speciali Terni Arvedi, a cui era presente anche il Cavaliere Giovanni Arvedi, insieme al management di Ast.

La Regione ha illustrato il percorso svolto con i Ministeri competenti per quanto riguarda l’Accordo di programma, con l’obiettivo di giungere ad una intesa nel minor tempo possibile. Dallo stesso incontro è emerso che la discussione sul piano industriale, confermato dal Cavalier Arvedi, sarà oggetto di confronto tra le parti e avverrà immediatamente dopo la stesura dell’accordo di programma.

Le Organizzazioni sindacali nello stigmatizzare sia il metodo dell’incontro, sia il poco coinvolgimento delle parti, hanno ribadito la necessità di uno sforzo collettivo, che deve avvenire attraverso una interlocuzione costante, visti gli importanti investimenti per AST e tutto il territorio. Relativamente all’accordo di programma, su richiesta da parte sindacale di esplicitare meglio i contenuti, è stato asserito dalla Regione che per sorreggere la sostenibilità ambientale economica e sociale dell’Azienda, garantendone gli investimenti annunciati, si sta lavorando con i Ministeri competenti su tavoli tecnici relativi a

politiche energetiche; sostituzione del gas con l’idrogeno verde; piano di riconversione e messa in sicurezza della Fabbrica; finanza agevolata; infrastrutture; ambiente. Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato che avrebbero preferito conoscere sia gli strumenti adeguati e le risorse, con particolare riferimento a quelle del Pnrr, ribadendo che il miliardo di euro annunciato dall’azienda Arvedi Acciai Speciali Terni rappresenta per il comprensorio ternano, umbro e per tutta la siderurgia italiana, un’opportunità da sostenere, tutti insieme.