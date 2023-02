Viterbo Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Molte nuvole in serata e deboli piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +6°C e +16°C. Domenica. Tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge sparse, localmente anche di moderata intensità. Più asciutto nel pomeriggio ma sempre con molte nuvole. In serata e nottata cieli nuvolosi e locali pioviggini associate. Temperature comprese tra +6°C e +9°C. Lazio Sabato. Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Addensamenti sempre più compatti dalla sera con piogge sparse in arrivo nelle ore notturne. Neve oltre i 1700 metri sui rilievi. Domenica. Tempo instabile al mattino su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1600 metri sui rilievi. Più asciutto nel pomeriggio ma sempre con cieli nuvolosi. Tornano deboli piogge tra la sera e la notte specie sui settori centro-settentrionali. Neve in calo a 1000 metri. Nazionale AL NORD Al mattino addensamenti su Liguria e pianure del Triveneto con possibili piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali aperture sui settori alpini. In serata nuvolosità in aumento con piogge tra Liguria e Triveneto. Peggiora nella notte con piogge sparse e temporali e neve fino a quote collinari sulle Alpi orientali, più asciutto su Piemonte e Alpi centro-occidentali. AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in progressivo aumento e precipitazioni sulle coste Tirreniche. Peggiora nella notte con piogge sparse su Toscana, Lazio, Umbria e Marche; neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino con velature in transito su tutti i settori, maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la nottata piogge in estensione sulle regioni tirreniche anche a carattere temporalesco, asciutto altrove con cieli coperti.

Temperature minime in generale rialzo; in calo solo sui settori Alpini. Massime in aumento su tutta la penisola, salvo una diminuzione delle temperature tra Sardegna e Sicilia.

