NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Diciassettesima giornata di campionato per l’Ecosantagata Civita Castellana. I rossoblù, reduci dalla doppia trasferta vittoriosa contro Villadoro e Arno che ha rafforzato il loro primato nel girone F di serie B, tornano al Palasmargiassi per ospitare l’Edotto Rossi ascensori Foligno.

Attualmente il Foligno occupa la sesta posizione in classifica con 29 punti, 14 in meno dell’Ecosantagata capolista. Ma mister Stefano Beltrame ha già dichiarato più volte di ritenere quella umbra una delle formazioni più forti del campionato e i risultati vanno a sostenere la sua tesi. Finora, infatti, il Foligno è l’unica squadra che è riuscita a sconfiggere l’Ecosantagata in diciassette partite ufficiali (compresa la coppa Italia) disputate in questa stagione.

Appuntamento domani pomeriggio alle 17 al Palasmargiassi, per una sfida che è quindi importantissima sia per non permettere alle inseguitrici di riaprire la classifica, sia per una mera rivincita dopo la sconfitta della gara di andata.

Secondo Michele Simoni, centrale che si sta affermando come uno dei giocatori chiave dell’Ecosantagata, “mister Beltrame ha ragione a dire che il Foligno è una delle squadre più forti. La loro classifica è condizionata da una serie di problemi che hanno avuto durante l’anno, ma a livello di competitività del roster sono al top. Non a caso finora quest’anno abbiamo perso solo con loro, anche se va detto che quella partita è stata la classica giornataccia in cui ci è girato tutto male”.

Simoni è preoccupato sia dalla forza dell’avversario che dal rischio di un rilassamento mentale dovuto alle due grandi vittorie ottenute nelle scorse settimane. “Quella di domani sarà una partita difficile tanto quanto quelle contro Villadoro e Arno – avverte -. C’è bisogno di un’altra prestazione al 110%. In settimana non abbiamo lavorato al massimo e si può anche capire un attimo di rilassamento dopo due partite così dure, ma domani bisogna essere pronti a un’altra battaglia”.

“Anche perché – continua Simoni – basta solo un passo falso per ritornare nel pieno del calderone della lotta ai playoff. Invece noi dobbiamo rimanere sul pezzo e non pensare che la strada sia in discesa. Anzi, forse domani servirà ancora più attenzione rispetto alle ultime due partite”.