NewTuscia – ROMA – Il giornalista, autore, sceneggiatore e conduttore televisivo Maurizio Costanzo è morto oggi all’età di 84 anni. Da giorni era ricoverato in una clinica nella capitale.

Classe 1938, era da 35 anni legato a Maria De Filippi con cui si è sposato nel 1995. Prima della conduttrice di C’è posta per te ha avuto due figli dalla giornalista Flaminia Morandi. La sua carriera, iniziata a 18 anni nella carta stampata, ha abbracciato il teatro, la radio e la televisione. Lo si ricorda principalmente per il Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e per Buona domenica, ma ha anche scritto libri: Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai?, Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi, Vi racconto l’Isis (2016) e La strategia della tartaruga.

Il messagio di Giorgia Meloni su facebook lo ricorda così.

“Ci lascia Maurizio Costanzo: un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio.”