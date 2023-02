NEWTUSCIA/UMBRIA – AMELIA – Il consiglio comunale di Amelia è convocato in prima convocazione per oggi pomeriggio alle 15,00 e in seconda convocazione per sabato 25 alle 9,00. In discussione il presidente ha fissato il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione protocollo d’intesa tra enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di mobilità della Regione Umbria ai sensi della L.R. n. 37/1998 e succ. mod. e atto di indirizzo.

2) Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifica art. 63 (Decadenza) 3) Approvazione nuovo regolamento per l’accesso ai servizi scolastici e per la definizione della modalità di contribuzione e di concessione delle agevolazioni tariffarie tramite l’applicazione dell’ISEE. 4) Servizio di ristorazione scolastica. Approvazione dell’esternalizzazione mediante concessione amministrativa.

5) Ordine del Giorno del Gruppo Consiliare “Obiettivo Comune” avente ad oggetto: Ordine del giorno antifascista. 6) Mozione del Gruppo Consiliare “Amelia Domani” sui problemi derivanti dalla chiusura temporanea dell’Ufficio di Poste Italiane in Amelia. 7) Mozione del Gruppo Consiliare “Amelia Domani” avente per oggetto: richiesta Consiglio Comunale aperto sulla Sanità con i Sindaci del territorio. 8) Interrogazione del Gruppo Consiliare “Amelia Domani” avente per oggetto: Apertura sportello del lavoro. 9) Interrogazione del Gruppo Consiliare “Amelia Domani” sul prossimo futuro della Scuola Primaria “G.Mameli” di Fornole.

10)Interrogazione del Gruppo Consiliare “Amelia Domani” avente per oggetto: Chiarimenti tecnici sui lavori, attualmente in corso, di riqualificazione dei giardini pubblici di Piazza XXI Settembre come da progetto esecutivo approvato con D.G.M. n. 22 del 16.02.2021. 11)Interrogazione del Gruppo Consiliare “Amelia Domani” avente per oggetto: Chiusura invernale Caffè Letterario.