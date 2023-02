L‘autrice Valeria Troncarelli legge il suo libro ai bambini della scuola di Bassano in Teverina

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – I topolini colorano le foglie di arancione e rosso, gli scoiattoli raccolgono le mele. Tutto sta andando per il meglio ma a un certo punto sparisce il colore viola per dipingere le bacche. Poco dopo anche le mele e le nocciole. Cosa sta succedendo? Chi ha rubato il colore e i frutti? E perché?