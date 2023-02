NewTuscia – RONCIGLIONE – Si è concluso nei giorni scorsi con la consegna degli attestati il progetto “Stradando”, che lo scorso anno, fino a gennaio 2023, ha visto protagonista il comando di Polizia Locale insieme alle classi prime, seconde e quinte elementari e le terze medie dell’Istituto Mariangela Virgili di Ronciglione.

“Abbiamo voluto dare una risposta educativa nell’ambito della sicurezza stradale, attraverso una programmazione specifica per ogni grado di istruzione” – ha commentato il personale di Polizia Locale coinvolto nel progetto.

Il progetto ha avuto lo scopo di sensibilizzare i bambini e i ragazzi ai comportamenti sicuri in strada, in modo da formare cittadini consapevoli e responsabili del sistema stradale. Tra i temi affrontati: la conoscenza della figura del Vigile; la convivenza civile in strada; l’analisi del percorso casa-scuola; la comprensione delle norme di comportamento in strada; le principali nozioni del codice della strada.

Le attività hanno consentito ai destinatari di avvicinarsi alla figura della Polizia Locale, relazionandosi con un linguaggio comprensibile, con l’aiuto di schede didattiche, video ed immagini.

Il corso si è articolato in incontri teorici, modulati in base ai gradi di istruzione, ed uscite didattiche per ciascuna classe, così da portare esempi pratici di quanto esposto in classe, attraverso la cartellonistica, il tappeto stradale, i segnali e, per i ragazzi delle scuole medie, la simulazione di guida sotto uso di alcol.

Al termine del corso sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli alunni, alla presenza del sindaco Mario Mengoni.