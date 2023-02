NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – Un incidente stradale, si è verificato nel pomeriggio all’imbocco della rampa Perugia-Firenze in direzione Firenze. Un auto, è rimasta incastrata sotto un mezzo pesante, fortunatamente non si è registrato alcun ferito, essendo l’auto occupata solo dal guidatore. Il punto dell’abitacolo occupato dal conducente, per fortuna non è stato coinvolto nell’incidente. I Vigili del fuoco di Perugia hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.