Viterbo Nuvolosità irregolare a tratti compatta nel corso delle ore diurne. Possibili pioviggini in serata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +5°C e +14°C. Lazio Nuvolosità sparsa su tutti i settori, sia al mattino che al pomeriggio. In serata attese pioviggini sul medio-alto Lazio, variabile altrove. Nazionale AL NORD Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito con piogge isolate tra Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. In serata fenomeni sparsi su Liguria e lungo l’arco alpino con neve oltre i 1200-1400 metri, asciutto altrove con molte nubi. AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio isolate pioviggini sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosità irregolare e maggiori aperture sui settori adriatici. Tra la serata e la nottata piogge sparse in arrivo tra Toscana, Umbria e Marche. AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse possibili tra Puglia e Basilicata e maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili fenomeni isolati sulla Sardegna.