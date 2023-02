NewTuscia – RIGNANO FLAMINIO – Presso la Parrocchia SS. Vincenzo e Anastasio – Rignano Flaminio, l’Associazione “Communio” O.d.V ha organizzato degli Incontri di catechesi e formazione sulla Carità. Gli eventi si terranno tutti i martedì di Quaresima dal 28 febbraio al 28 marzo ore 16.00, presso il salone parrocchiale San Giuseppe a Rignano Flaminio.

Martedì 14 marzo il vescovo Mons. Marco Salvi terrà l’incontro di formazione.

Gli incontri di catechesi e formazione sono aperti agli operatori pastorali della Carità e a tutta la Comunità Parrocchiale e si concluderanno con la messa vespertina delle 17.30 presso la Chiesa di San Giuseppe.

Domenica 19 marzo 2023 – Domenica della gioia “Giornata del pane del Perdono”. Durante le Sante Messe sarà distribuito dai volontari Caritas il Pane del Perdono.

La carità è un fatto personale che c’impegna a condividere tutto con l’altra persona. I Padri della Chiesa dicevano: “Condividere con il povero, non quello che esce dal piatto, il superfluo, ma quello che è nel piatto”. Una scelta di condivisione “con” gli ultimi e “per” gli ultimi, una scelta che c’invita a non avere nessuna sicurezza fondata sui beni terreni, ma su quelli eterni.

«L’amore preferenziale per i poveri e la testimonianza della carità sono compito di tutta la comunità cristiana, in ogni sua componente ed espressione…» (Evangelizzazione e testimonianza della carità, 48). Il volontariato è un’attività di aiuto e di sostegno di altruismo, di generosità, interesse e attenzione per ogni uomo in difficoltà o con vari problemi. Ognuno di noi ha una grande ricchezza a sua disposizione che può essere messa a servizio degli altri: il proprio tempo. Possiamo dirci comunità ecclesiale, se siamo prolungamento di Cristo nel corso della storia, che dà senso e spessore alla vita cristiana.

Don Giancarlo Palazzi