NewTuscia – TARQUINIA – Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio sulla provinciale Litoranea nei pressi di Riva dei Tarquini a Tarquinia ed è stato spento grazie al tempestivo intervento dei volontari AEOPC con gli agenti della Polizia di Stato. Le fiamme e il fumo che si erano estese per il vento sulle sterpaglie presenti sul lato della strada potevamo creare disagi alla viabilità. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Tarquinia e successivamente due squadre di volontari AEOPC con i mezzi antincendio.

Tutto è stato spento e bonificato e l’area lasciata in sicurezza. Anche il Sindaco Alessandro Giulivi è stato in contatto con le squadre ed è stato tenuto al corrente della situazione” “i nostri operatori sono sempre operativi – riferisce il Presidente AEOPC Alessandro Sacripanti – rispondiamo quindi in modo tempestivo alle segnalazioni che ci arrivano da autorità, privati cittadini e dalla Sala operativa regionale. Un ringraziamento ai nostri volontari sempre disponibili e ai due poliziotti, Stefano Gasparri e Giulio Roselli che hanno collaborato con noi garantendo il massimo della sicurezza nella gestione della viabilità nel corso delle attività antincendio”.

Dall’AEOPC ricordano che quando si avvista un incendio si deve subito chiamare il numero di emergenza 803555 della Sala operativa di protezione civile della Regione Lazio.

Aeopc Tarquinia