I lavori sono in fase di realizzazione grazie a un fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che la Provincia di Viterbo è stata in grado di intercettare.

Parallelamente ai lavori di rifacimento del manto stradale, la Provincia di Viterbo ha deciso di avvalersi anche di un laboratorio mobile in loco per verificare la qualità dei materiali utilizzati.

“La sistemazione dei tratti stradali di competenza dell’Ente è prioritaria per l’amministrazione provinciale – ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Nonostante le molte difficoltà a causa degli scarsi fondi economici destinati alla Province, cerchiamo lo stesso di partecipare il più possibile a bandi e di presentare progetti per riuscire a intercettare le risorse necessarie per far partire i lavori.”.