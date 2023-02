NewTuscia – ROMA – Carissimi, il Papa nel suo Messaggio per la Quaresima 2023 sul Vangelo della Trasfigurazione c’invita a seguire «due sentieri per salire insieme a Gesù e giungere con lui alla meta»:

– l’ascolto di Cristo che «passa attraverso l’ascolto dei fratelli e sorelle»… e per un giornalista o comunicatore, il saper ascoltare è essenziale per una professione che esiste per raccontare e far riflettere l’altro;

– e l’invito di Gesù «Alzatevi e non temete» che ci spinge a non aver paura di «affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni» permettendo al giornalista o comunicatore di non rifugiarsi nell’ideologia o nei suoi preconcetti e diventare «artigiano di sinodalità nella vita ordinaria».

Con questi due «sentieri» proposti da Papa Francesco vi auguro un buon cammino quaresimale!

don Stefano Cascio

Consulente ecclesiastico UCSI Lazio