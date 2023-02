NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Una giornata di festa e divertimento per ringraziare Giuseppe Paolocci per lo straordinario lavoro svolto.

Sono stati infatti molti i bei momenti che i piccoli hanno trascorso con Peppino, operatore comunale, alla scoperta del paese e della natura. Come quella volta in cui Peppino ha insegnato loro a ricavare il sughero da una pianta, o quella volta in cui li ha aiutati a piantare delle nuove querce in occasione della festa dell’albero.