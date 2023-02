POTENZIATA ANCHE L’OFFERTA LOGOPEDICA PER LA POPOLAZIONE PEDIATRICA PRESSO LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

NewTuscia – VITERBO – Dalla settimana scorsa, presso la Cittadella della salute di Viterbo, all’interno dell’area della riabilitazione aziendale è stato attivato un nuovo ambulatorio di logopedia, rivolto ai cittadini assistiti in età adulta e geriatrica, con particolare riferimento ai pazienti con specifici bisogni di salute collegati a diverse patologie.

Tra queste: ictus, malattie vascolari, neurodegenerative (Sclerosi multipla, Sla, Alzheimer, Parkinson), infiammatorie (encefaliti), traumi cranici o tumori cerebrali e del distretto testa-collo, le malattie respiratorie e tutte lesioni a livello delle corde vocali e della laringe.

Al servizio, già operativo alla Cittadella, si accede con impegnativa del medico di medicina generale o della specialista. Con l’impegnativa, al fine di ottenere un appuntamento e di essere introdotti nella lista con prenotazione diretta, è possibile contattare l’ambulatorio di logopedia tutti i pomeriggi, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14 alle ore 19, attraverso il numero telefonico 0761 1237965.

Presso l’ambulatorio si svolgono le seguenti attività: valutazione logopedica; sedute di terapia logopedica mirate della durata di 45-50 minuti circa, sulla scorta del progetto terapeutico, formulato allo scopo di migliorare il quadro clinico-logopedico in esame; counseling e orientamento con il paziente e i suoi caregivers sulle problematiche di competenza logopedica.

Sempre per quanto riguarda l’offerta logopedica, la stessa è stata potenziata anche presso l’unità operativa Tsrmee, per venire incontro ai bisogni di salute collegati ai percorsi riabilitativi per l’età pediatrica attivi nella Neuropsichiatria infantile.