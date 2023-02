Sequestrati circa 16mila prodotti non sicuri

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni ha disposto, in occasione dei festeggiamenti del carnevale, l’intensificazione dei controlli a prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nell’ambito di tali attività, i militari del Gruppo hanno individuato, posti in vendita all’interno di un esercizio commerciale di Terni, circa 16.000 prodotti non sicuri, quali maschere e accessori per il carnevale, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del “Codice del Consumo” e della speciale normativa sui giocattoli. I citati prodotti, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza.

All’esercente, responsabile delle suddette violazioni amministrative, è stata altresì irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.016 a un massimo di € 35.823.

L’operazione condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Terni, conferma il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi e non sicuri, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali.