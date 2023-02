NewTuscia – ROMA – È stato approvato oggi in Commissione Ambiente il parere sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici, passaggio fondamentale di un provvedimento chiave per il Governo Meloni. Il Codice rappresenta una delle colonne portanti del progetto di riforma previsto dal PNRR, in un settore fortemente strategico per lo sviluppo del Paese.

La principale finalità è quella di adeguare la disciplina dei contratti pubblici in Italia a quella del diritto europeo, in modo da riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di appalti relativi a lavori, servizi e forniture, ma soprattutto per scongiurare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Il nuovo provvedimento intende snellire e velocizzare le procedure, senza però risparmiare rigore e fermezza nei confronti delle possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. L’intenzione è quella di valorizzare le risorse umane e le competenze della Pubblica Amministrazione e favorire al meglio la partecipazione delle piccole e medie imprese.

Il Codice, frutto di un intenso ciclo di audizioni, ha raccolto molte istanze provenienti dalla società civile. Come maggioranza siamo molto soddisfatti perché abbiamo trovato il giusto equilibrio tra le esigenze delle stazioni appaltanti e il mondo delle imprese.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati