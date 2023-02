NewTuscia – VITERBO – La quarta commissione, riunitasi ieri mattina, ha dato il via libera alle linee guida del concorso di idee per il progetto di una nuova Macchina di Santa Rosa; entro il 3 settembre, all’ultima uscita di Gloria, sarà presentato il progetto vincitore.

La procedura prevede tre fasi: l’avviso pubblico del concorso rimarrà aperto per almeno tre mesi, in modo da garantire un’ampia partecipazione, poi sarà cura del vincitore occuparsi della progettazione esecutiva, infine si darà il via all’appalto.

I progetti saranno valutati qualitativamente e strutturalmente, per i materiali proposti, le tecnologie presentate e la sostenibilità ambientale, ma anche per le modalità di costruzione e la semplicità di realizzazione conformi alla stima finanziaria. Non possono mancare richiami alla religiosità e alla viterbesità attraverso elementi architettonici, storici e culturali così come ai valori della Rete grandi macchine a spalla.

Il vincitore sara decretato da una commissione composta da rappresentanti del comune, del Sodalizio del facchini di Santa Rosa, da membri degli ordini degli architetti e degli ingegneri e della commissione italiana Unesco.

Il primo trasporto della nuova macchina avverrò nel 2024.