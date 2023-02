Dopo “Se chiudo gli occhi sembra ieri.. brogliaccio di ricordi e pensieri” Bruno Salvatori darà alle stampe un testo che raccoglie i sui suoi scritti sulla città di Orte

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Dopo il successo del testo “Orte….se chiudo gli occhi sembra ieri..brogliaccio di ricordi e pensieri” ,con prefazione di chi scrive e la collaborazione e partecipazione di Gaetano Alaimo e della redazione di www.newtuscia.it., Bruno Salvatori sta lavorando alla pubblicazione della raccolta di tutti i suoi lavori dedicati ad Orte, sua città di origine.

L’affetto per la propria Città di nascita pervade chi lo prova, quanto più se ha vissuto lontano da essa, dopo aver trascorso la propria fanciullezza nei luoghi e tra persone che nitidamente sono rimasti nella memoria di bambino e di adolescente.

Bruno Salvatori, dopo aver dedicato ad Orte un primo romanzo archeologico “Hort e Hyra” nel 2013 ed il secondo “Vicolo delle more” del 2014, e’tornato con l’intenso Brogliaccio di Ricordi del 2017 e, tra gli altri, con “ La Fonte del Rusignolo” a descrivere tante persone conosciute, che hanno pervaso e caratterizzato la sua vita prima di bambino, con la propria famiglia, e poi di adolescente, con personalità di cultura, di educazione, di religiosità che hanno segnato la vita di Orte dagli anni dal dopoguerra sino agli anni Settanta e Ottanta del XIX secolo.

In questa raccolta Bruno Salvatori si innesta nel felice solco storico-letterario di tanti appassionati cultori della micro-storia di una comunità vissuta a ridosso della rupe tufacea di origine etrusco-romana, della pianura del Tevere e della stazione ferroviaria, poi affiancata dal nastro autostradale negli anni Sessanta.

Notiamo subito nel brogliaccio di memoria di Bruno Salvatori, il ricordo di personaggi importanti della sua famiglia di origine, in primis i suoi genitori, in particolare il papà ed il nonno, dei suoi amici ed il raggio della memoria pian piano si dilata al primo parroco di Orte Scalo, P. Geremia Subiaco, a Fratel Simone Battisti, alla figura del medico dott. Sabatino Mele.

Particolarmente efficace appare la figura del barbiere Ero Borocci e al suo locale, ove si svolgevano appassionate discussioni su eventi come la conquista dello spazio, i rapporti Unione Sovietica e America, i ragazzi incollati alla TV in bianco e nero a seguire lo sbarco sula Luna o gli eroici mondiali di calcio del Messico. Le discussione presso la barberia di Ero Borocci passavano con naturalezza dalla politica internazionale, sino al calcio tra le blasonate Juventus e Inter e la fede giallorossa dei romanisti.

Di rara immediatezza è la descrizione dei ricordi di 4 amici che si riuniscono ai Giardinetti, l’autore descrive “le loro risate e il “brillìo” dei loro occhi, occhi di sopravvissuti alla brutalità di anni di dolore e paura, occhi che risplendevano guardando ad un futuro che si preavvisava di benessere” .

Nello spazio di parrucchiere per signora di Adriano Santini si respirava aria di “dolce vita” di “boom economico” di benessere finalmente alla portata di tutti, con la stazione ferroviaria che riprendeva il suo bnormale flusso di viaggiatori e l’apertura dei cantieri prima dell’Autostrada del sole nel 1961-64 e successivamente della linea Ferroviaria Direttissima negli anni Settanta.

La vita sociale e culturale della Città: le figure dei giovani eroi-soldati Caduti nella Prima Guerra Mondiale ed i pionieri dell’Aeronautica con il gen. Manno Manni caduto nella Seconda Guerra Mondiale , il dopoguerra con i sindaci storici Alessandro Camilli e Pietro Del Sole, l’on. Attilio Iozzelli.

Chi scrive ricorda Alessandro Camilli, cultore di storia, uno dei primi sindaci di Orte e intellettuale tenne vivo nei giovani di allora il senso della democrazia che rifiorì dopo la distruzione della guerra nella vita democratica della città.

Come ricorda Ildo Santori – in un suo scritto dedicato alla presentazione del testo di Alessandro Camilli “Lo scoglio d’Oro” che ho avuto il piacere di presentare nella pubblicazione dell’Accademia dei Signori Disuniti della Città di Orte – Alessandro Camilli tenne viva nei giovani la fiaccola della libertà e del valore di democrazia e di cultura che valorizza l’individuo e la Città in cui vive, con le sue tradizioni e le bellezze storico-ambientali da preservare per affrontare il futuro con sane radici valoriali.

All’on. Attilio Iozzelli ed alla sua azione di parlamentare è stato dedicato da Bruno Salvatori un capitolo. Noi proponiamo per ricordare l’on. Attilio Iozzelli in modo adeguato l’intitolazione a suo nome di una via cittadina, avviando, al contempo, la pratica di intitolazione di una strada cittadina anche per il sindaco Pietro Del Sole e per altre personalità che si sono distinte per particolari meriti nei campi dell’esperienza umana della città.

Memoria e creatività: il testimone che passa da una generazione all’altra. Proprio il tema della Creatività ispira le pagine di Bruno Salvatori che dopo la sua vita professionale dedicata alla Polizia di Stato si sta dedicando in questi anni ad un prolifico impegno nella scrittura di vario genere, dal romanzo, al giallo alle opere teatrali, alla poesia.

Il libro, la lettura e la cultura millenaria della nostra Italia costituiscono pilastri insostituibili per la crescita individuale dei nostri giovani, il rafforzamento stesso della democrazia, per lo sviluppo di una partecipazione consapevole e costruttiva alla vita sociale, per il rinnovamento delle istituzioni e delle rappresentanze istituzionali.

Quello, cioè, di cui abbiamo bisogno nelle nostre Città e nel nostro Paese per un nuovo, auspicabile, Rinascimento morale e socio economico.

L’ultimo Romanzo pubblicato per il ciclo poliziesco “Nel Castello di Roccamozzata“.

Questo Romanzo rappresenta il parziale “sequel” di un altro precedente Romanzo: “LA NOTTE DI SAN VALENTINO” edito dalla PIODA Imaginig a cui si possono richiedere copie del testo.

Questa volta, il vice questore della Polizia di Stato Pasquale Saleo, in crisi dopo le avventure conseguenti il Romanzo “LA FAMIGLIA”, decide di interrompere la quotidiana attività investigativa quale Dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Roma e parte per il paesino di Roccamozzata dove sarà ospite del Visconte Baliano Grimolanti di Roccamozzata

Saleo non dovrà cimentarsi in qualcuna delle intricate vicende poliziesche come sempre ha l’obbligo di confrontarsi professionalmente ma dovrà cercare di recuperare un ingente patrimonio di beni appartenuti nei secoli alla Famiglia dei Visconti di Roccamozzata.

Lo assisteranno nelle ricerche la bellissima Aglae Ziletti, Sostituto Procuratore della Repubblica, il fido Assistente Capo Gian Marco Vocca, la scultorea dottoressa Fabiana Stura, consulente artistica della Procura della Repubblica ed altri personaggi del Ciclo Poliziesco creati negli anni da Bruno Salvatori.

Nel corso delle impegnative ricerche, avverrà la scoperta fortuita del cadavere antico di una avvenente fanciulla inserita nel Bollettino Nazionale delle Ricerche con conseguenti indagini del valente Funzionario.

Naturalmente, il finale di questo Romanzo è a sorpresa come sempre avviene nei tanti Romanzi dell’Autore.