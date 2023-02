NewTuscia – TARQUINIA – Doppio appuntamento questa settimana al Teatro Rossella Falk per adulti e bambini, nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Tarquinia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Il 25 febbraio ore 21 la divertentissima commedia Una compagnia di pazzi scritta e diretta da Antonio Grosso in scena con Antonello Pascale, Francesco Nannarelli, Gioele Rotini, Gaspare di Stefano e con Natale Russo, produzione Alt Academy. Un manicomio quasi dismesso, dove sono rimasti soltanto 3 pazzi, gestito da due fratelli, Armando e Francesco che con tanta pazienza e amore si prendono cura del loro pazienti: il direttore del manicomio un uomo duro e senza un minimo di umanità. L’amicizia fra gli infermieri e i loro pazienti oramai regna sovrana, il tempo passa fra “giochi”, sfottò e vari momenti di ilarità e comicità. Uno dei pazienti, scopre una cassaforte nell’ufficio del direttore. I 5 inizieranno un piano per aprire la cassaforte, rubare il “malloppo” e fuggire via verso una nuova vita!

Domenica 26 febbraio ore 17 Michele Cafaggi è il protagonista di Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone, musiche originali Marco Castelli, regia Ted Luminarc nell’ambito della rassegna A teatro in famiglia pensata per un pubblico di bambini. Lo spettacolo è ambientato in un giorno preciso: il 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che, dopo un breve discorso, partirà per la Grande Avventura! Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani… Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri. Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato.

Teatro Comunale Rossella Falk – Piazza Cavour 16 – Tarquinia

UNA COMPAGNIA DI PAZZI

Biglietti intero ridotto

Platea 20 euro + 2 euro di prev. 18 euro + 2 euro di prev.

Gradinata 18 euro + 2 euro di prev. 16 euro + 2 euro di prev.

CONTROVENTO

Biglietto unico 5 euro

Prevendita

Infopoint

Barriera San Giusto, Sala capitolare degli agostiniani

info: 0766.849282 turismotarquinia@gmail.com

Il botteghino del teatro sarà aperto 1 ora prima dello spettacolo