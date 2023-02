Le nuove proposte in calendario fino a giugno 2023 con il programma di LEONARDO 6.0

NewTuscia – VITERBO – A sessant’anni dalla sua nascita, l’istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci” di Viterbo, sotto la dirigenza del professore

Luca Damiani, con il programma “Leonardo 6.0” sta festeggiando il suo compleanno con un calendario ricco di eventi. Per celebrare l’importante ricorrenza, diverse le figure professionali protagoniste delle tante iniziative attivate con lo scopo di coinvolgere non solo gli alunni, attuali, passati e futuri, ma anche i docenti, le istituzioni e il pubblico esterno. Un programma ad ampio spettro, articolato su otto proposte nell’arco di nove mesi, che ha aperto le danze il primo ottobre 2022 e vedrà la sua conclusione a giugno 2023. Diverse le attività ed i personaggi chiamati in campo per interventi di stampo scientifico e tecnologico, formativo e istituzionale, musicale e di intrattenimento, culturale e artistico. Dopo l’Orchestra di Campobasso coi suoi ventitre elementi – che ha inaugurato l’apertura lavori – gli eventi a seguire hanno coinvolto il team di Google for Educator, la rock-band “The Dark Side”, i docenti dell’istituto con i percorsi di orientamento e le giornate di open day, il matematico Antonio Scarelli per una incantevole lectio magistralis sul numero aureo. Il 2023 proseguirà ancora con altri personaggi per altri tre incontri distribuiti tra marzo, aprile e giugno.

Il 16 marzo sarà la volta del critico d’arte Gianluca Marziani che terrà una coinvolgente e originale lezione illustrativa dal titolo “Banksy e Leonardo”, proponendo una panoramica che andrà dalla Mona Lisa di Leonardo alla ragazza col palloncino di Banksy, analizzando parallelismi tra genio figurativo e intuizioni tematiche di due artisti che hanno visto il futuro dentro il proprio presente.

A seguire, il 5 aprile all’interno del dibattito sul tema dei social e del cyberbullismo condotto da esponenti del mondo della Polizia di Stato che porterà preziose testimonianze dirette di atleti e campioni paralimpiaci, verrà ospitato il famoso vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho, per una mattinata dal titolo “Come dice coso” in cui il pubblico verrà coinvolto e contagiato dall’ironia delle sue battute di cui proporrà un’ampia carrellata con le sue note frasi illustrate e di fama ormai nazionale.

A chiudere il cerchio dei festeggiamenti, il 7 giugno è previsto l’evento finale, “Buon compleanno Leonardo!”, che coinvolgerà alunni e docenti attuali e passati, istituzioni e pubblico esterno e in cui, dopo una breve introduzione riepilogativa da parte de dirigente scolastico Damiani, andrà in scena uno spettacolo musicale imperdibile dal titolo “Gershwin Suite”, un progetto della Wow Records, che proporrà una incantevole esibizione fatta di musica, proiezioni e narrazioni che avrà come protagonisti noti jazzisti del panorama nazionale come Marco Guidolotti (sax), Francesco Pierotti (contrabbasso), Felice Tazzini (pianoforte) e Valerio Vantaggio (batteria) con la voce narrante dell’attore Gino Saladini. Al termine dello spettacolo musicale proseguirà la festa e farà ingresso la torta con candeline per soffiare e brindare tutti insieme con i migliori auguri per il compleanno dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Viterbo che, con i suoi sessanta anni di storia, trenta laboratori tecnologici d’avanguardia, circa centocinquanta docenti e mille studenti, continua a rappresentare una delle più grandi realtà scolastiche e formative di livello della provincia.

Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo Da Vinci