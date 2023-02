NewTuscia – BAGNAIA – Domenica 26 Febbraio 2023 Con le Streghe del Montecchio (Nei dintorni della deliziosa cittadina di Bagnaia VT) guiderà nel percorso Pier Isa della Rupe in collaborazione con Tuscia Nascosta Escursioni

DESCRIZIONE

Se sei un viaggiatore senza bagaglio, se ami il mistero e sei pronto per un viaggio astrale nel futuro, ti aspetta il Bosco Esoterico Letterario del Montecchio.

….Erano veramente streghe? Conoscevano i segreti della mente? Possedevano l’arte di comprendere animali e erbe? Perché ancora spaventano tanto? Forse perché le streghe non possono morire.

Supereranno mode, manie, costumi anzi, hanno già superato tutto, se è vero come è vero che ancora ne parliamo, se c’è chi si chiede se riescano a volare, ma soprattutto ci saranno perché dentro di noi la magia bianca o nera dentro di noi la strega o la fata.

Quanto è sottile e incerta la linea di separazione? L’una è l’altra non sono forse la stessa identica cosa ?

Pier Isa della Rupe illustrerà il percorso raccontando e leggendo brani dal classico

” le Streghe del Montecchio”.

Con le testimonianze documentali, le leggende e i luoghi che lei stessa ha rinvenuto durante anni di ricerche.

Molte saranno le scoperte che faremo salendo sulla Montagna Sacra.

Appuntamento a Bagnaia per le ore 9.30

Ci si sposta poi in auto ai piedi del Montecchio da dove inizia il vero e proprio percorso esoterico-letterario.

Lungo il sentiero che sale nello splendido sottobosco cimino, ci si ferma di tanto in tanto in alcune tappe fondamentali, tra cui la capanna di Bianca e Andrea, il Masso della fertilità, Grotta del seme (ingresso nella grotta), Custode della piana sacra, Pietra Curativa, Osservatorio astronomico (racconto di Rita Angelutii la prima strega condannata e bruciata in Italia, nel Viterbese, nel 1347), gli occhi della Grande Dea Madre con a fianco scolpito il terzo occhio e in fine il Trono delle Streghe

PRENOTAZIONE

3280166513 — elisaescursioni@gmail.com Prenotazione OBBLIGATORIA ad Elisa Guida Ambientale Escursionistica entro le 16:00 del giorno precedente.

PERCORSO

Lunghezza: 5 km circa

Dislivello: irrilevante

Durata: 4 h

Difficoltà: T/E. Medio Facile .