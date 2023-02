NewTuscia – LIVORNO

La seconda tappa della ‘Corsa dei due Mari’ attesa martedì 7 marzo. I ciclisti transiteranno da Collesalvetti, Stagno, via Pian di Rota e poi in provincia, a Rosignano e Suvereto.

La Tirreno-Adriatico, corsa ciclistica su strada seconda solo al Giro d’Italia e giunta alla 58ª edizione, tornerà a passare dalle strade del nostro territorio. L’appuntamento – dopo la presentazione del percorso ufficiale avvenuta nei mesi scorsi – è previsto per martedì 7 marzo, nell’ambito della seconda tappa che vedrà i partecipanti impegnati sui 209 chilometri previsti da Camaiore a Follonica. Un appuntamento che torna a distanza di tre anni dall’ultima volta, nel 2020.

Il percorso previsto sarà pressoché lo stesso e toccherà le strade di quattro comuni della provincia: Livorno, Collesalvetti, Rosignano e Suvereto. La gara inizierà il giorno 6 marzo, mentre il giorno successiva la partenza prevista da Camaiore è per le 10.45. I ciclisti saranno sulle strade della nostra provincia poco prima delle 12, passeranno da Stagno, Collesalvetti, Crocino e località I Tre Ponti fino a Rosignano Marittimo, per poi rientrare nell’entroterra pisano e far ritorno in provincia di Livorno all’altezza di Suvereto.

Le strade toccate a partire dall’ingresso nella provincia di Livorno saranno via Aurelia, via Provinciale Pisana, via Pian di Rota, sovrappasso via Aurelia, località Pian di Rota, via delle Sorgenti, sovrappasso A12 e innesto ss 206, attraversando dunque i centri abitati di Stagno e di Torretta Vecchia. Per un totale previsto di circa un’ora di transito. Con relative ordinanze e divieti di sosta il traffico nelle strade interessate sarà sospeso almeno 30 minuti prima del passaggio dei ciclisti.