NEWTUSCIA/UMBRIA – ALLERONA (Tr) – Controtendenza in positivo per l’Avis di Allerona che nel 2022 ha visto crescere numero di donatori e donazioni. Secondo i dati resi noti nel corso dell’assemblea dei soci alla sala polivalente del paese, nell’anno appena trascorso si sono registrati 41 donatori in più con un aumento di 66 donazioni pari al 25 per cento di incremento. Il dato, secondo quanto dichiarato durante l’assemblea, è il terzo in Umbria dopo Bastia Umbra e Spello, considerando che la tendenza generale della regione vede un calo di oltre l’1 per cento.

All’assemblea annuale erano presenti il presidente della locale sezione Avis Riccardo Tomassini, il vice sindaco, Luca Capello, il vice presidente regionale Avis Sergio Commissari e il presidente provinciale ternano Leonardo Mariani. Tomassini ha sottolineato il fatto che dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, l’Avis di Allerona ha ricominciato a svolgere tutte le attività di interesse pubblico. Tra queste la PasseggiAvis, il Corri con l’Avis, il Trail e Motoraduno Alleronese, il Memorial “Sauro Pietrini” e il Bazar.