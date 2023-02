NewTuscia – MONTEFIASCONE – Domenica 12 febbraio, al Palazzetto dello Sport di Montefiascone, l’allegria di 90 bambini ha raggiunto lo scopo; la scomparsa di Andrea Bologna, grande protagonista del baseball montefiasconese per un quarto di secolo, è stata ricordata festosamente, in una manifestazione perfettamente organizzata e con grande partecipazione di pubblico.

La manifestazione ha previsto due triangolari, uno di categoria Under 12, con Montefiascone, Viterbo e Red Foxes Roma, ed uno di Minibaseball, con Montefiascone, Red Foxes e CALI Acilia.

Il Viterbo Baseball si è meritatamente aggiudicato il torneo U12, facendo valere la maggiore esperienza nella categoria, mentre tra i più piccoli il Montefiascone si è fatto valere vincendo entrambi gli incontri, anche se non è stata stilata una vera e propria classifica.

La giornata ha visto una grande partecipazione di pubblico, sia i genitori dei ragazzi, che sono rimasti per tutto il giorno al Palazzetto, sia di cittadini di Montefiascone (erano presenti diversi rappresentanti della famiglia Bologna), nonché di ex giocatori giallo-verdi che hanno voluto partecipare al ricordo di Andrea.

La società è particolarmente riconoscente alla moglie Petya, giunta appositamente dagli Stati Uniti, che ha voluto collaborare in vario modo alla manifestazione, partecipando anche alla premiazione, pur visibilmente emozionata:

“Ringrazio sentitamente il Montefiascone baseball per questa bellissima iniziativa – ha sottolineato – che Andrea avrebbe certamente molto apprezzato. Ho espresso il desiderio di essere vicina alla società con lo stesso affetto che la società ha avuto per lui”.

I numerosi ex-compagni di squadra di Andrea hanno voluto firmare con il nome e il numero di casacca, come si usa nel baseball, un manifesto dell’evento, da consegnare alla moglie come ricordo delle profonde amicizie cresciute nelle squadre.

Il Presidente del Montefiascone Cristiano Tabarrini ha letto il messaggio che il fratello Luca ha voluto inviare; “…credo che IL MEMORIAL ANDREA BOLOGNA sia il modo migliore per ricordare mio fratello Andrea e la sua dedizione, la sua gentilezza e disponibilità nei confronti di tutti, la sua positività ed allegria in ogni occasione, la sua bravura e determinazione.

Lui ha sempre avuto una vera passione per il baseball e i nostri anni passati tutti insieme sul diamante sono davvero indimenticabili. Una passione che per me dura ancora oggi, dopo tanti anni, in Australia.

Questo è il mio caloroso augurio per tutti i giovani partecipanti al torneo: che ognuno possa imparare a giocare, fare nuove amicizie e soprattutto divertirsi come abbiamo fatto noi durante la nostra giovinezza trascorsa a giocare per il glorioso Baseball Montefiascone.

Il Memorial Andrea Bologna è un modo bellissimo per condividere i valori altissimi che questa società è riuscita a creare.”

Alla premiazione hanno partecipato il Sindaco Giulia De Santis, il Vice sindaco Rosita Cicoria e il Consigliere Delegato allo Sport Marco Frallicciardi, nonostante la giornata politicamente molto impegnativa, con il Sindaco che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, bambini, genitori, tecnici e l’arbitro Tony Negro: “Sono lieta di partecipare a questa manifestazione e ringrazio il Montefiascone Baseball per averla organizzata. Ricordare una persona scomparsa con l’allegria dei bambini è un grande risultato. Da parte dell’Amministrazione ci sarà sempre attenzione ai problemi delle società sportive e fin d’ora possiamo impegnarci per essere vicini alla società e consentire la organizzazione di altre manifestazioni di questo genere”