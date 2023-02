NewTuscia – VITERBO – Importante riconoscimento per il settore giovanile della VBC Viterbo. Il recente Consiglio Federale della Federazione Pallavolo Italiana ha deliberato in merito alla certificazione di qualità del settore giovanile per il periodo 2022/2024, di confermare al club il Marchio di Qualità “Argento” per il settore giovanile.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza, con la dichiarazione di Carlo Carbonari, presidente: “siamo orgogliosi dell’ennesimo encomio che la Federazione ci ha voluto assegnare, perché conferma la bontà del lavoro che tutti gli affiliati, in particolare i nostri allenatori e preparatori, coordinati da Jacopo Iacovacci, svolgono giorno per giorno con passione e competenza verso le nostre allieve.” – commenta il Presidente – “Le nostre ragazze sono il bene più prezioso, la loro salvaguardia, cura e crescita sono il faro verso cui puntare; il rapporto di socializzazione che si realizza attraverso il gioco della pallavolo, quando gestito con competenza, produce un processo di crescita forte e sano che accompagnerà la persona per tutta la vita. Un grande riconoscimento va, anche, alle ragazze della nostra prima squadra (Serie B2), ricca di giovani del nostro vivaio, che nonostante sia impegnata in un girone estremamente competitivo stanno portando avanti un campionato con buoni risultati.”