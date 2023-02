Nel sinistro coinvolte due auto

NEWTUSCIA/UMBRIA – UMBERTIDE – Nel pomeriggio a Umbertide, in località Niccone, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e i sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi alle persone coinvolte, di cui una è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.