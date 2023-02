NewTuscia – TERNI – E’ stato arrestato mercoledì 15 febbraio dalla Polizia di Stato di Terni un cittadino del Marocco di 34 anni per spaccio e detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di pistola semi-automatica e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, con precedenti per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale era già sottoposto alla misura cautelare di divieto dimora nel Comune di Terni ed è stato visto e riconosciuto dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ternana, mentre, nella zona di via XX settembre, stava cedendo un involucro ad un ragazzo.

Il giovane, subito fermato, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, mezzo grammo, pagata 50 euro, e per questo verrà segnalato alla locale Prefettura come assuntore.

Poco dopo è stato fermato anche il marocchino, che ha da subito opposto resistenza, cercando di divincolarsi. A seguito di un servizio di osservazione e di una rapida indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, in pochi giorni, è stata individuata l’abitazione dell’uomo, intestata ad un’altra persona, ed è stata effettuata una perquisizione domiciliare. Anche in questa occasione, l’uomo ha opposto resistenza, cercando di divincolarsi, appena entrati in casa, probabilmente per raggiungere l’arma poggiata sul letto, senza però riuscirci.

L’arma – una pistola semi-automatica “tascabile” e per questo facilmente occultabile, con il caricatore inserito con tre proiettili – è stata prontamente recuperata dagli agenti, ed è stata sottoposta ad accertamento da parte del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni, che ne ha constatato il perfetto funzionamento, sebbene fosse una pistola datata.

Oltre alla pistola, nell’appartamento sono stati trovati un bilancino di precisione, tutto il materiale per il confezionamento delle singole dosi e oltre 20 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina e alcuni grammi di hashish e di marijuana.

Il 34enne è stato portato in carcere e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.