NewTuscia – TARQUINIA – La procura ha disposto l’esame autoptico all’istituto di medicina legale di Roma sulla salma della madre di Stefano Mecarini, il 63enne che nella notte tra il 15 e il 16 febbraio ha tentato il suicidio a tarquinia Lido, nel portico della propria abitazione.

Gli agenti della polizia, intervenuti per soccorrere l’uomo in stato confusionale, hanno poi trovato in una stanza la madre 83enne dell’uomo, senza vita, a quanto sembra da alcuni giorni. La morte sembra essere avvenuta per cause naturali.

Al momento Stefano Mecarini si trova ricoverato sotto stretta osservazione. Il suo nome è legato all’omicidio nel 1976 della moglie di un diplomatico, la quarantaduenne Anna Francia: venne arrestato come autore del delitto quando aveva 16 anni.