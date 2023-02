NEWTUSCIA/UMBRIA – PORANO – Saranno dedicati ai bambini i laboratori su spazi verdi e orti che si svolgeranno a Porano presso la biblioteca comunale. A comunicarlo è lo stesso sindaco Marco che spiega le attiva messe a disposizione con i laboratori curati da una cooperativa locale. Ai bambini verranno insegnate diverse discipline come la riqualificazione e la cura degli spazi verdi, oltre alla realizzazione di orti cittadini ed esperienze artistiche con l’uso di diversi linguaggi espressivi e di tecniche grafico-pittoriche. Attraverso un approccio attivo, le azioni pratiche saranno accompagnate anche dall’uso della lingua inglese. I laboratori si svolgeranno tutti i giovedì pomeriggio fino all’11 maggio e nello specifico riguarderanno l’utilizzo della lingua inglese nella vita quotidiana, la tutela dell’ambiente, la simulazione di orto e di giardinaggio partendo dal ciclo delle stagioni. Ci saranno lezioni su come piantare le erbe aromatiche a disposizione dei cittadini, mettendo dei cartellini con scritte le proprietà di ciascuna o far preparare delle insegne in inglese dai bambini per indicare i vari negozi del paese.