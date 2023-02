NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sono due le navi ong attese al porto di Civitavecchia nelle prossime 48 ore, oltre alla Aita Mari, con a bordo 31 persone, c’è anche la panamense Life Support, con circa 150 passeggeri.

E’ stato istituito un tavolo istituzionale per stabilire dapprima le modalità di accoglimento, poi il successivo indirizzamento delle molte persone che stanno per sbarcare; comune, sistema portuale, protezione civile, capitaneria di porto e sanità marittima sono al lavoro per cercare di approntare tutto al meglio.

Sul territorio dovrebbero rimanere solo alcuni minori non accompagnati, mentre la maggior parte sarà trasferita in strutture attrezzate. Sulla prima nave sono presenti anche donne in stato di gravidanza e bambini, sulla seconda, tra gli altri, 29 minori di cui tre sotto i 10 anni.