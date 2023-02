NewTuscia – VITERBO – Nasce dall’idea di promuovere e far riscoprire le tradizioni della Tuscia, l’idea di partecipare alle sfilate del carnevale nella Tuscia. Un esordio per le lavandaie della Tuscia che saranno presenti sabato al carnevale viterbese accompagnate addirittura da un carro lungo 6 metri a loro dedicato.

La compagnia delle lavandaie della Tuscia, ideata e diretta da Simonetta Chiaretti è un gruppo costituito da un nucleo di donne che hanno conservato l’uso e l’arte di lavare i panni nelle acque del lavatoio pubblico di Bolsena e in altri borghi della Tuscia. Questo loro speciale progetto nato nell’entusiasmo con l’idea di recuperare e valorizzare una speciale esperienza tradizionale di lavoro e di socializzazione. Le loro lavate-cantate trovano nei lavatoi lo scenario naturale in cui la gioia, l’orgoglio di esibire la propria maestria, l’improvvisazione teatrale e canora, la fantasia e lo scherzo, coinvolgono ogni volta il pubblico presente in una vera e propria festa dell’acqua.

Conte, filastrocche, nenie, giochi mimati e cantati della tradizione orale del lago di Bolsena sono state rigorosamente apprese a memoria, senza l’ausilio di spartiti o testi scritti. La Compagnia delle Lavandaie della Tuscia è uno dei progetti più significativi del Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia. Numerose partecipazioni da annoverare tra le loro esperienze più significative, sicuramente la loro presenza ad EXPO 2015 di Milano nonché a numerose trasmissioni televisive tra cui, un servizio dedicato a loro da Linea Verde su RAI Uno. Recentemente, nel mese di febbraio 2023, la compagnia delle lavandaie della Tuscia ha partecipato alla trasmissione Il Provinciale su Rai Uno e Rai Due nella puntata Tuscia elogio della fragilità.

Le lavandaie della Tuscia, invitate anche al carnevale di Ronciglione, hanno subito colto la possibilità di partecipare alle sfilate prossime in programma con le seguente motivazione, indicata da Simonetta Chiaretti: “il carnevale di Ronciglione è tra le eccellenze della Tuscia e la compagnia ha sempre valorizzato i tesori della nostra terra.”

Giunge voce che le lavandaie della Tuscia, stiano preparando un canto speciale, dedicato a Marco Mengoni, trionfatore della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, chissà che domenica e martedì al carnevale di Ronciglione non intonino in gruppo proprio il brano “Due vite”.

Stefano Marigliani