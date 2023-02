La squadra antincendio aziendale riesce a domare le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, nessun ferito

NEWTUSCIA/UMBRIA – FOLIGNO – Oggi a Foligno presso l’impianto di sverniciatura Oma, si è sviluppato un incendio a Foligno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Foligno, che al loro arrivo, le fiamme erano già state domate dal servizio di sicurezza e antincendio aziendale.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha bonificato e messo in sicurezza tutta l’area interessata dall’incendio. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri, per fortuna non ci sono stati feriti