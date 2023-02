NewTuscia – VITERBO – Si gioca sul campo del Mantova alle ore 16.00. Avversario non semplice da affrontare come confermato da Massimiliano Monsignori: ”Per noi una partita fondamentale perchè quella che affrontiamo oltre che una delle migliori tre squadre del girone è anche una diretta concorrente. Il nostro è un momento non molto brillante in termini di risultati quindi questi tre punti sono importantissimi. Chi se li porta a casa fa un salto in classifica notevole.

Noi dobbiamo tornare il prima possibile alla vittoria per rimanere in gara, ma loro sono la squadra col migliore attacco. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità senza farci condizionare dalle ultime partite che abbiamo fatto”.

Il tecnico ha parlato anche del momento di difficoltà della sua squadra: ”Per noi è un momento di difficoltà per quanto riguarda i risultati, ma è in questi momenti che il gruppo deve unirsi: dobbiamo dimostrare di essere all’altezza delle ambizioni della società.

Finalmente ho tutti a disposizione e questo ci ha permesso di lavorare nel modo migliore. Ci vogliamo misurare con questi avversari così bravi”.