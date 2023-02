NewTuscia – CIVITA DI BAGNOREGIO – All’11esima edizione del censimento nazionale del Fai, Civita di Bagnoregio con 3.352 voti, si piazza al terzo posto della classifica regionale dei Luoghi del cuore. Per quanto riguarda l’ambito nazionale invece, la “città che muore” occupa la 96esima posizione sul totale di 38.800 luoghi votati nel 2022 dagli italiani, che, complessivamente, hanno espresso 1.500.638 voti.

Tutto questo apprezzamento ha permesso al paesino viterbese di partecipare al bando per la selezione degli interventi post censimento. Nella scheda redatta dal Fai possiamo leggere: “Fondato dagli Etruschi 2.500 anni fa Civita divenne un fiorente centro commerciale per via della sua posizione strategica tra il fiume Tevere e il lago di Bolsena. Luogo di grande fascino grazie anche ai suoi molti edifici medievali, rischia oggi di scomparire a causa dell’inarrestabile erosione della collina e della vallata circostante, che ha dato origine a un paesaggio suggestivo caratterizzato dai calanchi. Detta ‘La città che muore’, è abitata da una decina di persone ed è raggiungibile soltanto attraverso un ponte pedonale costruito nel 1965″.