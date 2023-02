NewTuscia – VITERBO – Presidente sono vere le voci relative ad una imminente cessione del club?

“Ci sono stati diversi contatti con persone interessate ma, ad oggi, nulla di veramente concreto. Adesso la priorità è salvare la categoria, dobbiamo essere tutti uniti e pensare solo al raggiungimento della salvezza”.

Cosa pensa della recente causa vinta dall’avvocato Tilia nei confronti della famiglia Camilli, condannata al pagamento di 150.000 euro? Prevede conseguenze per la Viterbese?

“Credo di no, la questione riguarda la famiglia Camilli e non il club”.

Ci sono altre questioni aperte con i vecchi soci della Viterbese Castrense?

“Faccio presente che la US Viterbese 1908 depositerà nei prossimi giorni, presso il Tribunale di Viterbo, una richiesta di rimborso di 850.000,000 euro circa, relativa a contributi, tasse ed emolumenti a calciatori, nonché a fornitori, non pagati dai vecchi soci del club: Camilli Luciano, Camilli Vincenzo e Paris Alessandro e dal “procuratore” Piero Camilli. Al momento della cessione delle quote, nell’atto notarile, questi si erano impegnati a pagare i debiti della loro gestione ma, purtroppo, ad oggi non hanno versato alla Viterbese le somme dovute”.

Questa vicenda peserà sul bilancio del club?

“Ovviamente ha pesato nei bilanci passati perché trattasi di una somma ingente che la società ha dovuto anticipare. Tale somma, però, è stata già versata nelle casse del club dai soci attuali. Voglio, inoltre, rassicurare tutti i tifosi che in questi giorni in occasione della scadenza federale del 16.02.2023, sono stati saldati tutti gli stipendi e rispettati tutti gli adempimenti fiscali previsti, come del resto è sempre stato fatto negli ultimi quattro anni”.

Presidente, cosa pensa degli aspetti sportivi, la squadra si salverà? Quanto peseranno i due punti di penalizzazione?

“Sono fiducioso sul fatto che i due punti di penalizzazione ci saranno restituiti e giustizia sarà fatta. È una beffa aver pagato tutto e comunque avere subito una penalizzazione così pesante. Io, essendo laureato in ingegneria, ho una forma mentis che mi porta ad essere preciso su tutto, ed aver subìto questa ingiustizia è stato veramente pesante. Sono felice di queste due vittorie ottenute ma c’è ancora tanto da lavorare. Ho grande fiducia nel lavoro che stanno facendo il direttore sportivo Musa e mister Lopez”.

Fonti: viterbese 1908