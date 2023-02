NewTuscia – VITERBO – Si informa l’utenza che, in occasione del Carnevale Viterbese che si terrà nei, i percosri delle linee di trasporto pubblico locale saranno modificate come segue:

Linea 1C (solo il 18 Febbraio): dalla corsa n°8 in partenza alle ore 12:30 dal Sacrario in poi, gli autobus non entreranno a Porta Romana né arriveranno al Sacrario da Piazza Verdi. Gli autobus della linea raggiungeranno il terminal del Sacrario seguendo il seguente percorso: v.le R.Capocci-p.le Gramsci-v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest-porta Faul. Dalla corsa n°10 in partenza dal Sacrario alle ore 15:15 in poi, oltre alla modifica sopra descritta, gli autobus della corsa di ritorno in partenza dal Salamaro raggiungeranno p.le Gramsci transitando da valle Faul e via del Pilastro

Circolare A: dalla corsa n°8 in partenza alle ore 12:55 dal Barco in poi gli autobus non transiteranno al Sacrario, per cui da v.le R.Capocci arriveranno al C4 transitando da p.le Gramsci- v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest. Il resto del percorso non sarà modificato.

Circolare B: dalla corsa n°8 in partenza alle ore 12:30 dal Barco in poi gli autobus non transiteranno al Sacrario, per cui da P.le Gramsci proseguiranno su v.le R.Capocci in direzione di Porta Romana senza girare su via F.lli Rosselli.

Linea 2: dalla corsa n° 6 in partenza alle ore 14:15 dal Sacrario in poi, a P.le Gramsci gli autobus devieranno il loro percorso su v.le Trento e arriveranno al Sacrario transitando da v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest-Porta Faul.

Linea 5: dalla corsa n°6 in partenza alle ore 13:25 dal Sacrario in poi, al ritorno da Grotte S.Stefano gli autobus, giunti all’incrocio tra v.le F.Baracca e v.le Trieste, gireranno averso p.le Gramsci proseguendo verso v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest-Porta Faul-terminal Sacrario

Linea 6: dalla corsa di ritorno n°8, gli autobus giunti all’incrocio tra v.le Trieste e via della Ferrovia, proseguiranno nell’itinerario p.le Gramsci -v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest-Porta Faul-terminal Sacrario

Linea 8: dalla corsa di ritorno n° 3 gli autobus provenienti da Tobiba arriveranno al terminal Sacrario seguendo il percorso p.le Gramsci- v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest-Porta Faul.

Linea 9: dalla corsa di ritorno n° 8 gli autobus provenienti da Santa Barbara arriveranno al terminal del Sacrario seguendo il percorso p.le Gramsci- v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest-Porta Faul.

Linea 11: dalla corsa n°9 in partenza alle ore 12:30 dal terminal Riello gli autobus non transiteranno al Sacrario

Linea 12: dalla corsa di ritorno n° 3 gli autobus provenienti da Fastello raggiungeranno il terminal del Sacrario seguendo il percoso p.le Gramsci- v.le Trento-via Molini-via Garbini-via A.Moro-Tangenziale Ovest-Porta Faul.