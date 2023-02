Ingenti i danni all’auto, per fortuna nessun ferito

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI –Nel tardo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti in via Gramsci per un incendio di un autovettura. Il conducente, un giovane ragazzo, mentre percorreva la via ha notato fuoriuscire dal cofano del fumo. Il giovane si è subito accostato al bordo della strada, e ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’autovettura, una Mitsubishi Pajero. Nonostante i danni siano stati Ingenti, per fortuna non vi è stato alcun ferito.