NewTuscia – PASSO CORESE – Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Passo Corese hanno proceduto all’arresto di un sessantacinquenne del luogo, in esecuzione all’ordinanza di ripristino di pena detentiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, dovrà espiare la pena residua di 2 anni, 4 mesi e 8 giorni di reclusione a seguito di condanna per il reato di truffa e appropriazione indebita commessi in provincia di Rieti antecedentemente all’anno 2020.

L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.