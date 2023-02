Viterbo Tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità irregolare alternata a schiarite al mattino e maggiori spazi di sereno nel pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con locali foschie o nubi basse. Temperature comprese tra +2°C e +13°C.

Lazio Nuvolosità irregolare al mattino su gran parte della regione ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Possibili foschie nelle ore notturne sulle pianure interne. Nazionale AL NORD Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure, nuvolosità irregolare altrove ma sempre con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nebbie e nubi basse localmente anche persistenti. AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali ma con nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche, maggiori schiarite lungo il versante Adriatico. Al pomeriggio che per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità bassa tra Toscana e Umbria e maggiori schiarite altrove. AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con disturbi nuvolosi su Sicilia e regioni tirreniche, ampie schiarite altrove. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.