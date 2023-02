NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In queste elezioni regionali volevamo scrivere l’inizio di una nuova storia della Lega nella Tuscia e ci siamo riusciti. È la storia di un partito che fa squadra, lotta e crede in quello che fa, anche quando non è il favorito e non ha figure istituzionali viterbesi di peso in campo a fargli da traino. La Lega, che per la prima volta sarà al governo della Regione Lazio, nella Tuscia ha tenuto. Il crollo che alcuni aspettavano, non c’è stato. Il partito è evidentemente cresciuto in diversi Comuni.

Segno che stiamo lavorando nella direzione giusta. Il partito c’è, e in questa competizione elettorale ha dimostrato di essere vivo e motivato. Il gruppo che si sta formando da qualche mese ha dato un segnale forte in questa competizione: ha dimostrato di essere pronto a ripartire, a crescere sul territorio. Queste elezioni erano per noi un punto di partenza non di arrivo, una prova dell’ “accendete i motori”, su un percorso avviato da alcuni mesi di ricostruzione della nostra presenza sul territorio, mattone dopo mattone.

Il risultato ottenuto complessivamente nella Provincia porta dentro di sé il coraggio, la forza, la tenacia degli uomini e delle donne della Lega, amministratori e coordinatori, ma anche di una squadra sempre più numerosa e solida di persone che credono nel partito in modo leale e disinteressato. I nostri candidati, che ringrazio, e tutto il gruppo della Lega, si sono resi protagonisti, combattendo fino all’ultimo voto e gettando il cuore oltre l’ostacolo. Perché c’è una cosa che conta più dei numeri e che deciderà il futuro: credere nel progetto che si porta avanti. Registriamo risultati straordinari in alcuni Comuni della Tuscia che sono per noi le guizzanti scintille di un partito pronto a scommettere su successi futuri.

Anche sul piano aritmetico non possiamo non registrare come la Lega sia arrivata prima nel centrodestra in alcuni Comuni della Tuscia, grazie al lavoro dei nostri candidati che sono anche amministratori: a Canino, con il vicesindaco Emanuela Bartolini, la Lega ha ottenuto un ottimo 39,42%, a Bassano Romano con Carlo Pellegrini, il 50,37%, così come a Gallese con il 38,85% e il candidato Edoardo Ciocchetti. Ringraziamo anche Elisa Cepparotti che si è spesa con grande energia arrivando a oltre mille preferenze. Ottimo risultato anche a Tuscania con oltre il 22%. Era il segnale che volevamo e che ci farà proseguire il cammino con ancora più entusiasmo.