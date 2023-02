NewTuscia – VITERBO – Per Carnevale sabato 18 febbraio 2023, La Nuova Arca propone un viaggio culinario nel passato facendo rivivere un’autentica Cena Medievale. Introdurrà la serata, per raccontare di cibi e di abitudini culinarie o modalità di stare insieme del periodo, Alfonso Marini docente di Storia Medievale presso l’Università La Sapienza di Roma.

Ai partecipanti viene proposto di presentarsi mascherati o almeno con un particolare che rimandi al Medioevo. A tavola avremo ciotole e cucchiai in legno (le forchette non erano ancora usate!), mentre la musica del tempo ci aiuterà ad entrare in atmosfera e il cibo farà poi il resto. In pieno stile del luogo che propone cibo biologico a km zero, il menù comprenderà l’Ipocrasso (vino caldo speziato), la Riumada (antenata della stracciatella in brodo), il Maiale arrosto con salsa e molte altre ricette medievali. Gusti e sapori ci riporteranno indietro nel tempo, ad un’epoca in cui il pomodoro e il cioccolato ancora non erano conosciuti nella nostra parte di mondo.

L’appuntamento a sostegno dell’attività della missione sociale è per sabato 18 Febbraio, dalle ore 18.30 presso La Nuova Arca, situata in via di Castel di Leva, 416. Costituitasi con l’obiettivo di accompagnare soggetti fragili verso l’inclusione e la piena affermazione della propria dignità umana, La Nuova Arca ha in seguito abbracciato l’avventura dell’agricoltura sociale, iniziando a coltivare un terreno agricolo di circa quattro ettari contiguo all’area della casa famiglia. È nata così La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a .r.l., impresa certificata biologica, la cui missione è l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà sul mercato del lavoro, in particolar modo mamme sole, ragazzi migranti e rifugiati e persone con disabilità, la produzione biologica e la sensibilizzazione comunitaria alla dignità del lavoro e alla biodiversità.

L’evento ha lo scopo di celebrare l’incontro e rafforzare il dialogo con il territorio e diffondere il modello proposto da La Nuova Arca, dove nessuno rimane solo e dove il rispetto per l’ambiente e gli esseri viventi vengono coltivati con la stessa passione. Una comunità virtuosa, al servizio dei più fragili, che fa dello stare insieme, una strategia per sconfiggere l’esclusione.

Dame, duchi, chierici e incantatori saranno i benvenuti.

Partecipazione: Adulti € 28,00 euro; bambini € 10,00

Prenotazioni 3518620079 – info@lanuovaarca.org

Cena Medievale – La Nuova Arca Agricoltura Sociale