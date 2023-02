NewTuscia – VITERBO – Dopo la pandemia che ha costretto ad un rallentamento delle attività in presenza, il CSC Viterbo è il primo Ente di Alta Formazione a organizzare nella provincia di Viterbo un evento ufficiale.

Il 24 febbraio dalle 15.30, infatti, si svolgerà, presso la Sala Regia del Comune di Viterbo, il I Convegno “Tutela penale e crimini contro il patrimonio culturale” organizzato e promosso dal Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, che approfondirà le delicate tematiche legate alla tutela del patrimonio culturale.

Siederanno al Tavolo relatori tra i massimi esperti in materia di tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale, quali Magistrati, Avvocati, Giornalisti, Soprintendente ABAP per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, il Comandante del Nucleo TPC di Roma – Comando Carabinieri Tutela Patrimonio.

Personaggi illustri capaci di mettere le loro competenze e la loro esperienza pluriennale e pluriqualificata al servizio di quanti parteciperanno.

L’occasione nasce dalla pubblicazione del libro “Lineamenti di tutale penale dei beni culturali. La transizione dal Codice Urbani alla Legge 22/2022”, scritto dall’ Avv. Riccardo Nodari (Avvocato penalista Patrocinante in Cassazione, docente in materia di diritto penale applicato ai beni culturali), editore CSC Viterbo.

L’evento è patrocinato dal Consiglio della Regione Lazio, dal Comune di Viterbo, dalla Provincia di Viterbo e dalla Prefettura di Viterbo.

L’evento sarà presentato dal giornalista Dr. Gaetano Alaimo e moderato dal Dr. Andrea Natali, esperto in conservazione e valorizzazione dei beni culturali e Co-direttore SAG – Scuola Biennale Di Alta Formazione Archeologia Giudiziaria® del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo.

In apertura del Convegno porteranno i saluti istituzionali la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, padrona di casa, e l’Avv. Fabrizio Ballarini (Presidente del Comitato scientifico SAG, Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria® del CSC Viterbo). Hanno già confermato la loro partecipazione, su invito del CSC Viterbo, il Vescovo di Viterbo S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza; il Prefetto di Viterbo Dott. Antonio Cananà; il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli; il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Massimo Friano; il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri Ten. Col. Guglielmo Trombetta e il Magg. Filomena Pisaniello, Comandante Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Viterbo.

Il primo intervento sarà a cura dell’Avv. Riccardo Nodari alle ore 16. L’Avvocato interverrà in relazione alla tutela penale dei beni culturali, alla luce della transizione dal Codice Urbani alla Legge 22/2022. Lo scopo è, citando la sua opera, “quello di offrire al lettore, anche non giurista, un valido strumento per meglio comprendere gli istituti trattati e apprezzare l’evoluzione normativa della tutela penale dei beni culturali dal Codice Urbani alla legge Franceschini-Orlando”.

Seguirà l’Arch. Margherita Eichberg (Soprintendente ABAP per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale) sul tema “Il ruolo della Soprintendenza nella tutela del Patrimonio Culturale Nazionale”.

Successivamente, la Dott.ssa Alessandra Conforti (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia) tratterà “Il ruolo della Magistratura nella tutela del patrimonio culturale”. Alle 17 su “La comunicazione e la divulgazione nella lotta a traffico illecito di beni culturali” interverrà Fabio Isman, Giornalista e Scrittore, e, infine, sarà la volta del Magg. Francesco Nicolò Pirronti (Comandante del Nucleo TPC di Roma – Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale) che illustrerà l’attività del Comando Tutela Patrimonio Culturale svolta nell’ambito della salvaguardia e repressione dei reati ai danni del patrimonio storico-artistico nazionale.

Alle 17.40 inizierà la tavola rotonda con i relatori e le eventuali domande degli intervenuti fino alle ore 19, giungendo così alla conclusione del Convegno.

Gli Ordini Nazionali dei Giornalisti e degli Avvocati hanno accreditato l’evento rispettivamente con 5 crediti deontologici e 3 crediti formativi.

Il Presidente

Marcello Cevoli